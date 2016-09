Männer die auf Ziegen starren Heute | Eins Plus | 22:15 - 23:45 Uhr | Kriegskomödie HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Der Reporter Bob Wilton (Ewan McGregor) will 2003 eigentlich über den Irak-Krieg berichten. In Kuwait trifft er Ex-Soldat Lyn Cassady (George Clooney). Der behauptet, er sei Mitglied der geheimen „Jedi"-Spezialeinheit von Bill Django (Jeff Bridges) - und könne per Gedanken töten! Original-Titel: The Men Who Stare At Goats Laufzeit: 90 Minuten Genre: Kriegskomödie, USA, GB 2009 Regie: Grant Heslov FSK: 12 Schauspieler: Lyn Skip Cassady George Clooney Bob Wilton Ewan McGregor Bill Django Jeff Bridges Larry Hooper Kevin Spacey Brigadier General Dean Hopgood Stephen Lang Todd Nixon Robert Patrick