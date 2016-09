Lori und Nick wollen ihre Flitterwochen an einem besonderen Ort verbringen: Der Grand Canyon soll es sein. Also buchen sie Guide Henry, der sie dorthin führen soll. Doch was als romantisches Naturerlebnis geplant war, wird zum Überlebenskampf für das junge Paar. Spannender Survival-Trip in tollen Landschaftskulisse.