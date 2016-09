Scrubs - Die Anfänger Heute | ORF 1 | 14:15 - 14:35 Uhr | Comedyserie Infos

Inhalt Schwester Laverne hatte einen schlimmen Verkehrsunfall und alle bangen um ihr Leben. Währenddessen wird die Tochter von Jordan und Dr. Cox geboren. Mit dieser frohen Nachricht will Dr. Cox die Kollegen jedoch nicht aus ihrer Trauer reißen und so erzählt er niemandem, dass er Vater geworden ist. Original-Titel: Scrubs Untertitel: Meine Patenschaft Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2007 Regie: Victor Nelli Jr. Folge: 15 Schauspieler: Dr. John "J.D." Dorian Zach Braff Dr. Elliot Reid Sarah Chalke Dr. Christopher Turk Donald Faison Dr. Bob Kelso Ken Jenkins Dr. Perry Cox John C. McGinley Hausmeister Neil Flynn