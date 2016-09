Die Nanny Heute | ORF 1 | 08:00 - 08:25 Uhr | Comedyserie Infos

Grace wird von einem Schulfreund, dessen Vater Sultan ist, in den Mittleren Osten eingeladen. Fran schlägt vor, Niles mit ihr dorthin fahren zu lassen. Doch Maxwell behauptet, nicht auf dessen Kochkünste verzichten zu können. Also machen sich Fran und Grace auf die Reise. Frans Ärger über Maxwell legt sich schnell, denn der Palast ist wunderschön und noch dazu sieht der Sultan Maxwell täuschend ähnlich. Original-Titel: The Nanny Untertitel: Nicht ohne meine Nanny Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 1998 Folge: 14 Schauspieler: Fran Fine Fran Drescher Maxwell Charles Shaughnessy Grace Madeline Zima CC Lauren Lane Niles Daniel Davis Maggie Nicholle Tom