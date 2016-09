Mit den letzten warmen Tagen des Jahres leeren sich in Europa die Felder, während sich die Speisekammern füllen. Das Erntedank besiegelt das Ende der fruchtbaren Jahreszeit. Auf der Schwäbischen Alb hat Obstbauer Jörg Geiger mit einem schlechten Erntejahr zu kämpfen und versucht, mit Hilfe von anderen Beigaben die Apfelweine zu retten. Auch die Selbstversorger Silvio und Catrin Roßberg stehen in Thüringen vor einer mageren Ernte. Sie haben vor allem mit schlechtem Wetter und gefräßigen Insekten zu kämpfen. In Südfrankreich haben die Olivenbauern andere Probleme. Matthieu Tourtin und seine Erntehelfer müssen die Früchte per Hand pflücken. Hilfe bekommen sie von der benachbarten Olivenbäuerin Julia Martini. In Thüringen macht die Habichtdame "Hexe" ihre ersten Flugversuche nach der Mauser im Sommer. Falkner Thilo Roßbach trainiert den Vogel mit seiner Tochter Lea für die Beizjagd im Herbst. Und bevor sich die Fledermäuse in der Blautopfhöhle auf der Schwäbischen Alb zum Winterschlaf versammeln, geht Höhlenforscher Andreas Schober mit seinem Team auf die letzte Expedition des Jahres. Die Ernte ist bald eingebracht. Mit dem Erntedank besinnen sich die Menschen auf die früher existenzielle Bedeutung einer ertragreichen Ernte. Denn von nun an müssen sich die Menschen vorwiegend von dem ernähren, was in den Vorratsspeichern lagert.