Wie jedes Jahr hebt Edith Pfeifer, Kassiererin eines Sparkästchenclubs, die Jahressparsumme ab. Sie will die über 70 000 Euro an die Sparer verteilen. Doch dann wird sie tot aufgefunden. Von dem Geld fehlt jede Spur. Auf einem Überwachungsvideo ist der Täter zu erkennen. Er trägt einen auffälligen Motorradhelm in Gestalt eines löchrigen Käses, so dass schnell ein Tatverdächtiger gefunden ist Denn der arbeitslose Dachdecker Eddi Dahmer besitzt genau so einen Helm. Die Beamten finden bei ihm Bargeld und teuren Schmuck. Woher er das viele Geld hat, will er nicht preisgeben. Er streitet jedoch ab, dass es aus dem Raubmord stammt. Der Kneipier Willi Hoffmann hat einige Stunden nach dem Überfall eine hohe Summe in bar auf der Bank eingezahlt, um einen überfälligen Kredit zu tilgen. Haben er und Eddi Dahmer gemeinsame Sache gemacht, um an Geld zu kommen? Kurzfristig gerät auch der Bruder der Toten, Steinmetz Peter Pfeifer, ins Visier der Ermittler. Hat er die Tat mit einem nachgemachten Käsehelm begangen, um sie Eddi Dahmer in die Schuhe zu schieben? Oder wer könnte noch ein Interesse daran haben, dass Eddi hinter Gitter kommt? Und welche Rolle spielt Eddis Freundin Vera bei der ganzen Sache? Für Kommissar Matti Wagner ist dieser Fall von ganz persönlichem Interesse, denn er ist selbst Mitglied des Sparkästchenclubs. Er kennt also nicht nur die Verdächtigen, sondern es sind auch seine Spareinlagen, die verschwunden sind.