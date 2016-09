Neue Aldi-Strategie: raus aus der "Schmuddelecke" Jahrzehntelang hat Deutschlands erfolgreichster Discounter Aldi Wert auf Diskretion gelegt: wenig Werbung, keine Pressestatements. Nun will der Billigriese mit aufwändig produzierter Werbung offenbar neue Kunden locken und damit Supermärkte wie Edeka und Rewe angreifen. Aber kann die Strategie aufgehen? Und wollen die Kunden das überhaupt? "Markt" war vor Ort. Horror am Stauende: häufig Unfälle durch Lkw Es sind meist schreckliche Szenen, die sich den Rettungskräften am Unfallort bieten. Wenn ein Lkw ungebremst auf ein Stauende auffährt, gibt es häufig Tote und Verletzte. Dabei gibt es Warnsysteme für Fahrerkabinen, die übermüdete Lkw-Fahrer bei drohendem Crash wecken sollen. Doch die sind vielen Speditionen zu teuer oder werden sogar wissentlich ausgeschaltet. "Markt" deckt auf! Ärger um Kaution: Vermieter zahlt nicht Es ist leider nichts Neues, dass Vermieter gerne mal die Rückzahlung der Kaution verzögern. Viele Mieter sind davon regelmäßig genervt. Auch Kathrin S. aus Delmenhorst. Beim Auszug war alles in Ordnung, das steht auch so im Übergabeprotokoll. Trotzdem wartet sie seit einem halben Jahr auf 2.000 Euro Kautionsrückzahlung. "Markt" mischt sich ein! Pilze: Wie gut sind Champignon, Pfifferling und Co.? Bald beginnt die Saison für Pilzsammler. Auch in Supermärkten, Discountern und auf dem Wochenmarkt sind Pilze aller Art schon jetzt der Renner. Sie gelten als eiweißreich und fettarm. Doch wie sieht es mit Schadstoffen aus? Und wie gut ist die Qualität? "Markt" will's wissen! Carsharing: So unterscheiden sich die Anbieter Ein eigenes Auto ist teuer: Versicherung, Sprit, Wertverlust kommt hinzu. Die Alternative heißt Carsharing. Große Anbieter halten mehrere Fahrzeuge bereit, die ihre Kunden je nach Verfügbarkeit mieten können. Doch wie gut klappt das, was kostet es und unter welchen Umständen lohnt sich das? "Markt" testet die Anbieter car2go, DriveNow und cambio. "Natürlich"-Masche: die Tricks der Hersteller Viele Lebensmittel werden mit "natürlich" oder "natürliche Inhaltsstoffe" beworben. Allerdings: Bislang ist überhaupt nicht definiert, was genau das bedeutet. Auch gesetzlich gibt es keine Vorgaben. Heißt "natürlich" am Ende dann doch "künstlich"? "Markt" ist dem natürlich nachgegangen. - Pilze: Wie gut sind Champignon, Pfifferling und Co.?