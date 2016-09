Kleinbürger Monsieur Hulot verbringt seinen Urlaub in einer Pension in der Bretagne. Seine Bemühungen, sich mit den übrigen Gästen anzufreunden, führen zu Missgeschicken. Jacques Tatis zweiter langer Spielfilm (1953) und der erste mit der Figur Monsieur Hulot. Tati verewigte sich mit der von ihm entwickelten und dargestellten Figur des Monsieur Hulot mit fünf Spielfilmen in der Filmgeschichte. Monsieur Hulot ist ein biederer Kleinbürger. Mit seinem uralten Auto fährt er in die Bretagne, findet ein kleines Pensionszimmer unter dem Dach und bemüht sich fortan intensiv, die übrigen Gäste zu unterhalten und ihr Interesse zu wecken. Schüchtern wirbt er um die junge Martine, die seine ritterliche Haltung und seine Aufmerksamkeit schätzt. Doch alle seine weiteren Bemühungen, unter den Gästen Gesellschaft zu finden, rufen Missverständnisse und Katastrophen hervor. Auf einem Maskenball findet nur er sich im Kostüm, allein mit Martine. Als der linkische Hulot bei dem Versuch, einige Kracher zu löschen, das gesamte Feuerwerk zündet, bekommt er vollends die Verachtung seiner Miturlauber zu spüren. Das ist zugleich das unglückliche Ende seines Urlaubs und alle Pensionsgäste sind froh, ihn davonfahren zu sehen. Bei der Gestaltung von "Die Ferien des Monsieur Hulot" war Tatis vorrangiges Anliegen die Konstruktion von Komik, weniger das Schaffen einer linearen Handlung: "Wenn ein einfacher Mann Ferien macht, für die er ein ganzes Jahr gespart hat, dann ist das ein großes Abenteuer für ihn und all die Leute, die seine Wünsche nachempfinden können." Der Film ähnelt einem Sammelalbum von Beobachtungen, Schnappschüssen und liebevoll gezeichneten Figuren. Tati sah in seiner Erfindung des Monsieur Hulot den einfachen Mann von der Straße symbolisiert. Vage hatte er die Figur an zwei Bekannte angelehnt, denen er die Gutmütigkeit und zumal den eigentümlichen Gang abschaute.