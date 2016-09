Nach zehnjähriger Forschungsarbeit veröffentlichen Masters und Johnson ihr Buch "Die sexuelle Reaktion". Staffel drei schildert, wie es beruflich und privat mit den beiden weitergeht. Die Nachbarin der Masters, Joy, will ihren Mann Paul verlassen, hat es ihm aber noch nicht gesagt. Nur Libby kennt Joys Pläne. Doch ein Aneurysma in Joys Kopf zerstört ihre Zukunft - sie wird zum Pflegefall. Religiöse Eiferer belästigen Dr. Masters (Michael Sheen) vor den Räumen seiner Praxis. Um weitere Forschungen möglich zu machen und das Buch zu refinanzieren, schlägt Masters' Assistentin, die clevere Betty (Annaleigh Ashford), vor, einen Sponsor an Bord zu holen. Playboy-Chef Hugh Hefner gehört zu den Interessenten, doch Dr. Masters entscheidet sich - gegen den Willen von Virginia (Lizzy Caplan) und Betty (Annaleigh Ashford) - schließlich für den New Yorker Duftstoff-Fabrikanten Dan Logan (Josh Charles). Logan will mit der Erforschung von Düften, speziell Pheromonen, ein großes Geschäft machen. Lester (Kevin Christy), der ebenfalls seit langem zu Dr. Masters' Team gehört, hat die schöne Jane (Heléne York) geheiratet und mit ihr Kinder bekommen. Die Beziehung kriselt, Jane fühlt sich mit Haushalt und Kindern allein gelassen. Virginia hat der aufmüpfigen Tessa (Isabelle Fuhrman) ein schönes Kleid für den Schulball gekauft. Der Abend endet für Tessa im Auto ihres Freundes Matt (Kevin Fonteyne), der versucht, die unerfahrene 16-Jährige zum Oralsex zu zwingen. William möchte, dass "Die sexuelle Reaktion" als wissenschaftliche Lektüre an Universitäten zugelassen wird. Deshalb kontaktiert er auch Kanzler Fitzhugh (Garrett M. Brown) von der Washington University in St. Louis, der ihn einst wegen seiner Forschung rausschmiss. Auch die erneute Begegnung endet unerfreulich. Schön ist für William lediglich sein Wiedersehen mit Barton Scully (Beau Bridges). Auch Scully wird von Fitzhugh gedemütigt. William bietet ihm daraufhin eine Stelle in seiner Praxis an. Gaststar Josh Charles wurde an der Seite von Robin Williams in "Der Club der toten Dichter" (1989) bekannt. Seitdem ist der in Baltimore geborene Schauspieler regelmäßig in Spielfilmen und Serien zu sehen. Free-TV-Premiere