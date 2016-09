Susanne ist mit dem Umzug in die neue Wohnung beschäftigt. Das Auspacken der Kartons muss sie jedoch vorerst ihrem Sohn und ihren Eltern überlassen. Ein Anruf aus dem Zoo lässt vermuten, dass Leopardin Nika in den Geburtswehen liegt. Als es ihrem Vater beim Schleppen eines Kartons in den Rücken schießt und seine Frau Charlotte ihn zur Ärztin bringen muss, kann diese zwar seinen Rücken wieder in Ordnung bringen, stellt aber bei Georg besorgniserregende Herzfrequenz- und Blutdruckwerte fest. Im Zoo fühlt sich Zoodirektor Dr. Blum zunehmend von seiner Sekretärin Frau Weber genervt, die auch noch Zeugin seines Medikamentenkonsums wird. Eine Mitwisserin kann sich Blum im Moment nicht leisten und so zwingt er sie, sich in den Urlaub zu verabschieden. Außerdem macht er ihr deutlich, dass sie nach ihrer Rückkehr eine neue Arbeitsstelle irgendwo in der Verwaltung antreten wird. Auf der anderen Seite des Zoos nimmt Susanne zur Rettung der Leopardenmutter und ihrer Welpen einen Kaiserschnitt vor. Dabei wird Leopardin Nika zwar gerettet, eines der beiden Leopardenwelpen kann sie jedoch nur noch tot auf die Welt holen. Susanne ist frustriert. Beim abendlichen Gespräch mit ihrem Vater erwägt sie ernsthaft, den Zoo zu verlassen. Die ständigen Auseinandersetzungen mit Blum führen dazu, dass sie Fehler macht und abgelenkt ist. Doch ihr Vater versucht sie zu überzeugen, dass Weglaufen keine Lösung ist. Als Jonas mit gepackter Tasche in der Tür steht und sich auf unbestimmte Zeit zu seiner Freundin Maja verabschiedet, hält Susanne den Abstand für keine schlechte Idee. Sie lässt ihn aber wissen, dass er immer wieder zurück kommen kann.