Es gibt weltweit große Probleme mit Antibiotika. Das erkennt man schon daran, dass sie in dieser Woche auf der UNO-Agenda stehen. Das Hauptproblem ist, dass Bakterien im Laufe der Zeit Resistenzen gegen Antibiotika entwickeln. Mit anderen Worten: Die Medikamente helfen irgendwann einfach nicht mehr, wodurch eine Infektion tödlich verlaufen kann. Tausende Deutsche sterben jedes Jahr auf genau diese Art, Tendenz steigend. Für Pharmakonzerne rechnet sich die Entwicklung neuer Antibiotika aber kaum. Was nun weltweit zu tun ist, um einen Weg aus der Antibiotika-Krise zu finden, wird nicht nur in der UNO besprochen, sondern heute auch bei LexiTV.