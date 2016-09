Oskar kann sich zwar alleine aus der Falle befreien, hat jedoch große Probleme, mit seinem verletzten Bein hinunter ins Tal zu kommen. Auch sein Handy funktioniert nicht mehr, sodass er niemanden um Hilfe bitten kann. Tina macht sich große Sorgen, da eine Mailbox-Nachricht von Oskar kurz zuvor abrupt abgebrochen ist. Auf dem Weg zur Alm trifft sie auf Oskar, der sich in einem geschwächten Zustand befindet. Sie alarmiert sofort die Bergwacht, die jedoch aufgrund eines aufziehenden Sturmes keinen Helikopter schicken kann. Während Tina im Alleingang versucht, Oskars Fieber zu senken, machen sich Michael und Adrian zu Fuß auf dem Weg zur Alm - Andrés abweisende Reaktion auf Mellis Kussversuch nimmt sie sichtlich mit. Während sich Clara liebevoll um ihre Mutter kümmert, stellt Alfons André zur Rede. Der reagiert verständnisvoll und entschuldigt sich bei Melli. Während Clara auch weiterhin auf Distanz zu Desirée bleibt, nähert sich Adrian wieder etwas an Desirée an. Die schöpft erneut Hoffnung, ihn bei einer Verabredung verführen zu können. Doch Adrian versetzt sie, um mit Oskar in die Berge zu gehen. Nachdem Friedrich André einen neuen Sponsor für das Museum in Bichlheim besorgt hat, verspricht André scheinbar entgegenkommend, sich im Gemeinderat für die geplante Rallye stark zu machen. Als Friedrich sich jedoch bei Hildegard nach der Gemeinderatssitzung erkundigt, erfährt er, dass es keine Abstimmung über die Rallye gegeben hat. Friedrich schwört sich, dass er es André und Werner heimzahlen will.