Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour - Mongolei (2/2) Heute | Kabel eins | 20:15 - 22:10 Uhr | Reality-Doku Infos

Mehr Termine Inhalt Der XXL-Ostfriese mit den Riesenpranken verlässt wieder die heimischen Gefilde, um lädierte Gelenke in allen Teilen der Welt mit geübter Hand und einem lauten Knack einzurenken. Egal ob Vier- oder Zweibeiner – niemand mit orthopädischen Problemen ist vor dem alternativen Heilkünstler sicher. Diesmal geht es für Tamme ins asiatische Hinterland, wo den Pferden allerlei abverlangt wird. Original-Titel: Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour Laufzeit: 115 Minuten Genre: Reality-Doku, D 2016