In dieser Folge wagt sich Eva Schrader in die "Höhle der Löwen" und stellt den fünf Investoren ihre Erfindung vor - den 'Lalatz'. Als Mutter von vier Kindern war es die Krefelderin leid, nach jedem Essen den Tisch und die Kleidung ihrer Kinder komplett zu reinigen. So ist die Idee des extra langen Lätzchens, das gleichzeitig auch als Tischset dient, entstanden. Die ersten Prototypen nähte Eva Schrader noch selbst mit der Nähmaschine, 2014 wurde dann aus der Idee ein Unternehmen. Die 41-Jährige investierte ihr eigenes Geld in Schutzrechte und die ersten Produktionen. Einige hundert Lätzchen wurden schon verkauft, aber um ihre Erfindung in die Läden zu bringen, braucht Eva Schrader einen strategischen Partner und natürlich eine kräftige Finanzspritze. Ihr Vorschlag an die 'Löwen': 100.000 Euro für 10 Prozent Firmenanteile. Ähnlich viel Kapital, nämlich 125.000 Euro, wünschen sich José Luis Llorens Garcia (42) und Stevan Sokola (49). Im Gegenzug sind die beiden bereit, 15 Prozent der Anteile an ihrer GmbH abzugeben. Das Produkt, das die beiden vorstellen, haben sie "Glasello" getauft. Es handelt sich um einen Desinfektionsstick, speziell für die Ränder von Trinkgläsern, Getränkedosen und Essbesteck. Eineinhalb Jahre Entwicklungsarbeit stecken in der kleinen Erfindung, mit der José und Stevan Viren und Bakterien den Kampf ansagen wollen. Die nächste Herausforderung ist allerdings der Pitch vor den "Löwen" - wenn der gelingt und die beiden es schaffen, die Investoren zu begeistern, waren die bislang 1.000 verkauften Exemplare des "Glasello" nur der Anfang einer Erfolgsgeschichte.