Schmerzensgeld - Wer reich sein will muss leiden Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:25 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Alice ist arbeitslos, John hat den Job verloren. Schlechte Zeiten für das Paar. Das ändert sich im wahren Sinn schlagartig, als ein magischer Teekessel in ihr Leben tritt. Wann immer die beiden sich Schmerz zufügen, spuckt der Kessel Bares. Schon bald werden die Verletzungen größer und andere wollen den Goldkessel haben... Märchenhaft böse: Geldspuckender Teekessel will Leid sehen für seine Kohle. Laufzeit: 130 Minuten Genre: Komödie, USA, D 2012 Regie: Ramaa Mosley FSK: 12 Schauspieler: Alice Juno Temple John Michael Angarano Payton Alexis Bledel Louise Alia Shawkat Chuck Bobby Moynihan Trudy Debra Monk Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets