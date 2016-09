Nachdem ein Kind aus dem Krankenhaus verschwunden ist, sieht sich Bailey gezwungen einen "Code Pink" auszurufen. Alle Stationen sind somit verschlossen, was Ben in eine schwierige Situation bringt. Seine schwangere Patientin Gretchen braucht dringend einen Not-Kaiserschnitt. Es geht um Leben und Tod. Obwohl Ben noch nicht die nötige Qualifikation hat, führt er den Eingriff durch. Erneut kommt es zu einer Auseinandersetzung mit Bailey, in ihrer Funktion als Chefärztin.