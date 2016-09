Liebe bis in den Mord - Ein Alpenthriller Heute | ZDF | 20:15 - 21:45 Uhr | TV-Drama HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Nie hat Sonja (Felicitas Woll) ihrem Ehemann Thomas (Thomas Unger) erzählt, dass dessen Bruder sie in der Nacht der Verlobung vergewaltigt hat. Als Adrian nach Jahren ins Dorf zurückgekehrt, bahnt sich eine Katastrophe an. Laufzeit: 90 Minuten Genre: TV-Drama, D 2016 Regie: Thomas Nennstiel Schauspieler: Sonja Gruber Felicitas Woll Adrian Krailling Gabriel Raab Thomas Gruber Thomas Unger Anna Gruber Paulina Hobratschk Birgit Thalbach Nina Kronjäger Katharina Gruber Gisela Schneeberger