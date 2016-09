In einem feinen Frankfurter Tennisclub spielen sich einige unfeine Dinge ab. Sie bleiben jedoch dezent im Hintergrund, bis auf der Sportanlage der Detektiv Ralf Ballmann erschossen wird. Der von der Polizei wegen Erpressung von Prostituierten in Unehren entlassene Ballmann, hatte offenbar auch bei seiner neuen Tätigkeit als Privatdetektiv allgemein anerkannte Spielregeln verletzt. Auf Grund von ersten Zeugenaussagen und Indizien richtet sich der Verdacht von Kommissar Kärger gegen Matos Goran, den Trainer der Jugendmannschaft, der auch bei den Damen des Clubs sehr beliebt ist. Gorans Anruf auf dem Polizeipräsidium zieht seinen neuen Tennis-Schüler Rechtsanwalt Dr. Voss und Privatdetektiv Matula in einen Fall, der für mehrere Herren und Damen einige peinliche Enthüllungen bereithält. Der erschossene Ballmann muss bei seiner auftragsgemäßen Jagd nach einem Garderobendieb mit Hilfe von versteckten Kameras in den Umkleideräumen offensichtlich Dinge herausbekommen haben, die zur Erpressung zahlungskräftiger Mitglieder taugten. Bei dem Versuch, ihrem wegen Villeneinbruchs vorbestraften Mandanten zu helfen, erfahren Matula und Dr. Voss, dass auch der vornehme Clubpräsident Köstler dunkle Flecken auf der weißen Weste hat. Offenbar hat er Sponsorengelder zum Ausgleich privater Engpässe genutzt, während sein Intimus, Chirurg Prof. Walz, Rabatte für Herzkatheter in die eigene Tasche gewirtschaftet haben dürfte. Wurden sie von Ballmann erpresst oder von dem zu Reichtum gekommenen Strempel, der seit Jahren Präsident werden will, um endlich auch mal im Rampenlicht großer Turniere stehen zu können? Was ist mit Köstlers frisch und reich verlobter Tochter Christiane? Nicht uninteressant ist zudem, dass Anlageprofi Susanne Becker, der neue Schwarm von Dr. Voss, kurz vor den Schüssen auf Ballmann am Tatort war.