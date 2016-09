Weil er mit allen Mitteln den großen Durchbruch schaffen will, kommt der windige Musikproduzent Roger Dettner auf eine geniale Idee: Er will das Elektropop-Trio Fraktus, das in den 80er Jahren einst die Weichen für die deutsche Techno-Szene stellte, wiedervereinen und mit einem nie dagewesenen Comeback für Furore sorgen. Doch die Urväter der Elektro-Szene, die nach ihrem letzten Auftritt im Streit auseinandergingen, leben seitdem von der Öffentlichkeit zurückgezogen - niemand weiß, wo genau. Dettner begibt sich gemeinsam mit seinem Kameramann Winnie auf die Suche nach den Bandmitgliedern. Dabei trifft er nicht nur auf begeisterte Fans, sondern auch auf unangenehme Zeitgenossen, die noch ein Hühnchen mit Fraktus zu rupfen haben und seine Suche nach dem Trio nicht gerade einfacher gestalten. Dickie Schubert betreibt ein eigenes Internetcaféin Brunsbüttel, Bernd Wand wohnt bei den Eltern in Hamburg und hilft in ihrem Optiker-Geschäft aus, während Torsten Bage ein ausschweifendes Leben auf Ibiza führt. Trotz anfänglicher Differenzen schafft es Dettner, Neuaufnahmen für ein Comeback zu organisieren und einen Plattenvertrag zu vereinbaren. Doch die ersten Musiksessions verlaufen alles andere als klangfreudig, und die Vergangenheit um die gemeinsame Band-Geschichte und deren Verlauf holt die ehemaligen Größen wieder ein, so dass ihr Comeback nicht mehr sicher scheint. Können sie das Ruder noch einmal herumreißen?