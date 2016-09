Hart aber fair - Zäune statt Hilfe - sind wir selbst schuld an der nächsten Flüchtlingswelle? Morgen | ARD | 02:25 - 03:40 Uhr | Polittalk Infos

Noch streitet Deutschland über die letzte Flüchtlingswelle. Da warnen Experten vor weiteren Millionen Verzweifelter, die sich auf den Weg zu uns machen. Tut Europa genug gegen die Ursachen der Flucht? Oder setzen wir nur noch auf Zäune und Abschreckung? Die Gäste: Neven Subotic (Profi-Fußballer bei Borussia Dortmund; floh mit seinen Eltern aus Bosnien nach Deutschland, als er ein Jahr alt war; unterstützt mit der von ihm gegründeten Stiftung Projekte in Afrika); Elias Bierdel (Journalist und Menschenrechtsaktivist, Gründer von „Borderline Europe - Menschenrechte ohne Grenzen"); Norbert Röttgen (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses); Shafagh Laghai (Korrespondentin im ARD-Studio Nairobi); Peter Györkös (Botschafter von Ungarn in der Bundesrepublik Deutschland) Original-Titel: Hart aber fair Laufzeit: 75 Minuten Genre: Polittalk, D 2016 Gäste: Gäste: Neven Subotic, Peter Györkös, Elias Bierdel, Norbert Röttgen