Hier ist nicht nur morgens um sieben die Welt noch in Ordnung. Die Leute sind geschäftig, aber nicht hektisch. Sie lieben diese 1-a-Lage zwischen sanften Hängen und leisen Wellen. Loschwitz heißt die Idylle. Der Dresdner Ortsteil lockt seit ewigen Zeiten Maler, Dichter und Denker an. Die "Unterwegs in Sachsen"-Moderatorin Beate Werner erkundet ein "Dorf in der Großstadt", das mit seinem ländlichen Charme Einheimische und Gäste gleichermaßen fasziniert. Ein ideales Fleckchen für den Bummel durch winzige Läden in bunten Fachwerkhäusern. Ob Kunststube, Goldschmiede oder preisgekrönte Buchhandlung - überall lässt es sich ganz entspannt stöbern. Danach ein Konzert auf einem Dreiseithof? In Loschwitz kein Problem, besonders wenn eine Boogie-Queen in die Tasten greift. Einst schrubbten in den ärmlichen Anwesen die "Waschplautzen" die "drecksche" Wäsche reicher Dresdner. Letztgenannte erholten sich derweil in ihren Sommerhäusern unterhalb der Loschwitzer Weinberge. Den bettelarmen Schiller päppelte hier die Familie Theodor Körners nicht nur mit Rebensaft auf. Beschwingt floss dem jungen Wilden die "Ode an die Freude" aus der Feder. Die Stürme der industriellen Revolution wirbelten viele dörfliche Strukturen durcheinander. So musste ein Winzerhaus einer trutzigen Kunstfestung weichen. Sie bietet noch heute Künstlern ein billiges Dach überm Kopf. Am Körnerplatz wuchsen Gründerzeitbauten in den Himmel. Von Zeitgenossen werden sie als wenig erfreuliche "ortsfremde Ziegelrohbauten" verschmäht. Ein paar Generationen später regelt die "Geliebte weiße Maus" im Scheinwerferlicht der DEFA den Verkehr. Ein toller Drehort dieses zauberhafte Loschwitz.