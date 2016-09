Der kleine Prinz und Fuchs finden heraus, dass der örtliche Chefredakteur Anatol für die Buchdiebstähle verantwortlich ist. Er lässt die Bücher mit einer Zaubermelodie in den Keller der Bibliothek befördern. Nun droht die Bibliothek unter der Last der Bücher im Erdboden zu versinken. Anatol steht unter dem Einfluss der Schlange, er ist eifersüchtig, da er in die Freundin von Balthasar, die schöne Fleur, verliebt ist. Anatol möchte Balthasar vernichten, dafür ist ihm jedes Mittel recht. Dem kleinen Prinzen bleibt nicht viel Zeit: Kann er das Einstürzen der Bibliothek verhindern und Anatol aus dem Bann der Schlange befreien?