Mit einem Böllerschuss ins Eheleben - für die Kögninger Holzland-Böllerschützen aus Taufkirchen an der Vils eine wunderbare Gelegenheit, es wieder einmal richtig krachen zu lassen. So ist es der Brauch in Bayern und die Pflege der Tradition liegt den Schützenvereinen im Freistaat ebenso am Herzen wie der sportliche Wettkampf und das gesellige Beisammensein. Eine vielseitige Mischung, die bei allen ankommt, ob Sport- oder Traditionsschützen, Armbrust- oder Bogenschützen. Und auch ein sportliches Ziel haben sie gemeinsam: der Einklang von Körper und Geist durch Beherrschung und Konzentration. Vereinigt sind sie unter einem gemeinsamen Dach, dem Bayerischen Schützenverband, der 1950 unter dem Protektorat von Herzog Franz von Bayern gegründet wurde. Heute ist er mit rund 4.700 Vereinen und 500.000 Mitgliedern der größte Verband im Deutschen Schützenbund, dem es auch nicht an Nachwuchs mangelt. Der Höhepunkt im bayerischen Schützenjahr ist das Oktoberfestschießen. Die Schützenkönige werden dort mit einem Ehrensalut gewürdigt - getreu dem Motto: "Den braven Schützen ehrt die Welt, weil er sein Vaterland zusammenhält."