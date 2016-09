Formel 1 - Das Singapur-Trauma der Silberpfeile Seit der Einführung von Hybrid-Motoren 2014 ist Mercedes permanenter Klassenbester. Doch die Dominatoren aus Brackley haben eine Schwachstelle: Singapur - hier fuhren die Silberpfeile letztes Jahr nicht einmal aufs Stockerl. Auf dem standen die beiden Ferraris und Daniel Ricciardo (Red Bull Racing). Wir sprechen mit unseren Experten über das Nachtrennen von Singapur, die Aerodynamik des Red Bull, ob Ferrari die Kurve wieder bekommt und ob Rosberg oder Hamilton das Momentum auf seiner Seite hat. Die rot-weiss-rote Ligareform! Wird jetzt alles gut? Die Ligareform ist beschlossene Sache. In 2 Jahren schon soll alles anders sein: 12 Vereine in der Fußball Bundesliga, 16 darunter in der zweithöchsten Spielklasse, die vortan nur noch als Amateurliga geführt werden soll. Doch was geschieht mit den Klubs in der zweithöchsten Klasse und den Profis, die dort ihren Lebensunterhalt verdienen? Welcher Modus ist der beste? Bringen die Veränderungen Aufschwung für die "Ausbildungsliga", wie sie von Ligapräsident Hans Rinner genannt wurde? - Die rot-weiss-rote Ligareform! Wird jetzt alles gut?