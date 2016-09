Kult-Auswanderer Jens Büchner und seine Daniela glauben, dass sie noch zwei Monate haben, um alles für die Geburt ihrer Zwillinge vorzubereiten. Obwohl das Pärchen noch nicht ahnt, wie dramatisch die nächsten Wochen werden, liegen schon jetzt die Nerven blank. Es ist der Beginn der neuen Saison auf der Insel, Mallorca-Jens hat fast jede Nacht einen Auftritt - und fast jeden Tag Krach mit Daniela. Er sorgt sich um die finanzielle Zukunft der Großfamilie und nimmt jeden Auftrag an. Ihr geht zuhause alles viel zu langsam: Wickelkommode. Zwillingswagen. Kinderzimmer. Nichts ist gekauft. Nichts fertig. Und dann plötzlich: der Schock. Daniela kommt ins Krankenhaus. Bluthochdruck. Risikoschwangerschaft. Die Ärzte entscheiden, die Babys zu holen - zwei Monate zu früh... Die Gastronomen Mallorcas bringen sich währenddessen pünktlich zum Saisonstart in Stellung. Jeder Euro zählt. Bloß keinen Kunden an die Konkurrenz verlieren. Immer gut: Promi-Gesichter, Publikumsmagneten. Denn die ziehen die Urlauber in die Läden. Helena Fürst, Dschungelkönig Menderes oder Kult-Schauspieler Martin Semmelrogge - sie sollen für volle Hütte bei den Auswanderern sorgen. - Marco und Yazmin Gülpen