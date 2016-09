"Eine Eliteeinheit der Polizei stürmt ein Hochhaus, in dem sich Dutzende von Gangstern unter Zivilisten verschanzen. Klaustrophobische indonesische Belagerungsaction in äußerst cooler Inszenierung. Düster, spektakulär, eines Luc Besson würdig." (kino.de) Hintergrund: Schon mit seinem Erfolg "Merantau - Meister des Silat" (2009) hat der Waliser Gareth Evans die Martial Arts-Szene ordentlich durchgerüttelt. Ein sicheres Händchen für dieses Genre beweist er auch mit seinem dritten Streifen "The Raid" (2011), der von vorne herein als Dreiteiler angelegt wurde. Kein Wunder, dauerten allein die sorgfältige Vorbereitungen für den Dreh samt Bootcamp und Waffentraining für die Poizei-Darsteller schon vier Monate. Der Nachfolger ‚The Raid 2: Berandal' erschien 2014 und strich erneut zahlreiche Auszeichnungen ein. Regisseur Gareth Evans will Insidern zufolge nun erst einmal eine zwei- bis dreijährige Martial Arts-Pause einlegen. Die Fortsetzung ‚The Raid 3' ist für das Jahr 2018 oder 2019 geplant. Starinfo Iko Uwais: Der Martial Arts-Künstler und Meister des Silat-Kampfes Iko Uwais wurde mit Gareth Evans Verfilmung ‚Merantau' zum Genre-Star. Der junge Kampfsportler, damals noch hauptberuflich Fahrer für ein Telekommunikationsunternehmen, und der britische Regisseur hatten sich 2007 bei Dreharbeiten zu einer Dokumentation Evans über diese besondere indonesische Kampfsportart kennengelernt. Der 1983 in Jakarta geborene Actionheld trainiert Silat seit seinem zehnten Lebensjahr, sein Großvater, ebenfalls Silat-Meister, gründete eine Kampfsportschule in seiner asiatischen Heimat. Internationale Anerkennung erfuhr Iko Uwais 2011 mit ‚The Raid'.