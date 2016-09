"erLesen" meldet sich aus der Sommerpause zurück! Diesmal zu Gast: Kanzleramtsminister Thomas Drozda, Staatsoperndirektor Dominique Meyer, Sozialpsychologin Catarina Katzer und Integrationsexperte Kenan Güngör. Die Ferien sind vorbei, die Schule beginnt und die Bildungsdebatten haben Hochkonjunktur. So auch bei "erLesen". Mit der Politik hatte Thomas Drozda eigentlich schon abgeschlossen, Christian Kerns Ruf in die Regierung folgte er trotzdem. Sein Ziel ist es, dem Kanzler den Rücken frei zu halten, und, soweit seine Möglichkeiten reichen, die Künste nicht ganz aus der Schule verschwinden zu lassen. Dominique Meyer ist seit 2010 Direktor der Wiener Staatsoper. Zu seinen Herzstücken zählt er aber nicht nur die große Hauptbühne, sondern auch die Kinderoper in der Walfischgasse. Catarina Katzer gehört zu den international führenden Experten in punkto Cyberpsychologie. Medienerziehung muss früh angesetzt werden, sagt sie, dazu braucht es eine enge Kooperation mit der Bildungspolitik. Und Kenan Güngör ist Experte für Integrations- und Diversitätsfragen. Nicht der tiefe Glaube in die Religion, sondern das Gefühl nicht willkommen zu sein, ist oft der Auslöser, weshalb Jugendliche anfällig für Radikalisierung werden, sagt er.