Angststörungen, Schizophrenie und Depressionen - bei vielen Menschen werden solche psychischen Krankheiten diagnostiziert. Aber immer öfter stellen Ärzte fest: Auslöser der Krankheit ist eigentlich gar nicht ein kranker Geist, sondern ein kranker Körper. Das Problem: Viele physische Ursachen werden nicht erkannt, weil Psychologen und Psychiater eine körperliche Erkrankung nicht in Erwägung ziehen. Mit dem traurigen Ergebnis, dass Patienten oftmals Psychopharmaka verabreicht bekommen und in der Psychiatrie landen, obwohl ihnen in einem ganz normalen Krankenhaus geholfen werden könnte. "Xenius" möchte deshalb herausfinden: Welche körperlichen Krankheiten können unseren Geist krank machen, und wie können diese mit Hilfe der Wissenschaft schneller und besser behandelt werden? Auf der Suche nach Antworten reisen die "Xenius"-Moderatoren Carolin Matzko und Gunnar Mergner an die Charité Berlin. Denn dort diagnostiziert und behandelt ein Team von Forschern und Ärzten immer mehr Formen der autoimmunen Hirnentzündung, einer körperlichen Krankheit mit psychischen Symptomen. Und sie lernen eine junge Frau kennen - Stephanie Schüler. Sie hätte auf Grund einer Fehldiagnose beinahe ihr restliches Leben in der Psychiatrie verbracht, wenn man hier ihre körperliche Krankheit nicht also solche diagnostiziert hätte. Welche Untersuchungen müssen in Zukunft zum Standard in der Medizin werden, um solche Fälle auszuschließen? "Xenius" findet es heraus.