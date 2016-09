In Kuba brodelt es. Ende 1958 nähern sich die revolutionären Truppen Havanna. US-Pokerspieler Jack Weil verliebt sich in die Castro-Unterstützerin Roberta, die jedoch verheiratet ist. Als sie der Geheimpolizei in die Hände fällt, rettet Jack sie. Plötzlich taucht ihr verschollener Mann wieder auf. Sie muss sich entscheiden zwischen ihrer Liebe und ihrem Land.