Der 47-jährige Geschäftsmann Stig Soerensen ist mit dem Auto auf dem Weg von Niedersachen nach Hause in seine dänische Heimat. Als er in einer norddeutschen Kleinstadt im Verkehr stecken bleibt, springt ein junger Mann in seinen Wagen und hält ihm eine geladene Pistole an den Kopf. Handstreichartig gerät Stigs geordnetes Leben aus den Fugen. Die sich anschließende Autofahrt in der Gewalt eines unberechenbaren Jugendlichen wird für Stig zu einer Tour de Force, in der sich schon bald herauskristallisiert, dass er Gefahr läuft, mehr als nur seinen Glauben an ein "normales Leben" zu verlieren. Eine junge Tramperin, die Michael aus einer perversen Laune heraus mitnimmt, lässt die bizarre Konstellation dieser Gruppe zum Moment der Wahrheit werden. Stig erfährt von ihr, dass Michael - so nennt sich der Mitfahrer - etliche Mitschüler in einem brutalen Amoklauf hingerichtet hat. Stig beginnt nun Strategien zu entwickeln, sein Leben - und vielleicht das Leben anderer - zu retten. Der Film entstand in der Reihe "Stunde des Bösen", in der die ZDF-Nachwuchsredaktion "Das kleine Fernsehspiel" jungen Talenten Gelegenheit gab, ihre eigene Spielart des Thriller-Genres zu entwickeln. Herausgekommen sind vier sehr unterschiedliche Psychothriller, die ihre Protagonisten in einen Abgrund von Angst und Bedrohung stürzen. "In der Überzahl" ist der zweite Film der Reihe "Stunde des Bösen". Es folgen: am 17. März 2014 "Die Frau hinter der Wand" und am 31. März 2014 "Der Sieger in dir".