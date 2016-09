Die Umweltschützerin Anne Preece entdeckt den Mord an Bella Furness am abgeschiedenen Baikie's Cottage. Bei ihren Ermittlungen taucht DCI Vera Stanhope tief in die Lokalpolitik ein. Sie stößt dabei auf den umstrittenen Plan des Unternehmers Godfrey Waugh, der in dem Naturschutzgebiet einen Steinbruch errichten möchte. Bella Furness besaß in dem betreffenden Baugrundstück das Wegerecht und setzte dem Vorhaben heftigen Widerstand entgegen. Dabei hatte sie noch einen Verbündeten: Edmund Fulwell, einen fanatischen Umweltschützer und ehemaligen Grundbesitzer, der nun gezwungen ist, in einer abgelegenen Waldhütte zu leben. Im Zuge der Ermittlungen finden Vera und ihr Team heraus, dass Grace Bishop, Edmunds Tochter, bei Godfrey Waugh angestellt ist. Letzterer hat wiederum ein Verhältnis mit der Umweltschützerin Anne Preece. Anne erinnert sich, kurz vor Bellas Tod eine Frau gesehen zu haben, deren Beschreibung mit Bev MacDonald übereinstimmt. DCI Vera Stanhope muss sich nun ihrer Vergangenheit und dem rätselhaften Verschwinden von Bevs Sohn Lee stellen. Immer häufiger begegnet Vera der Begriff "Heiliger Boden". Dann geschieht ein zweiter Mord, der Veras bisherige Theorien über den Haufen zu werfen scheint.