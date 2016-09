Goodman und seine Kollegen untersuchen den Mord an einem reichen Meeresbiologen. Einer der vier Verdächtigen muss das Opfer erschossen haben, doch alle waren zum Todeszeitpunkt unter Wasser. Trotz der begrenzten Zahl an Verdächtigen stehen Detective Inspector Goodman und seine Kollegen vor einer großen Herausforderung: Alle vier Verdächtigen haben scheinbar ein Alibi, aber auch ein Motiv. Es geht um Erbe, Ansehen, Geheimnisse und gebrochene Herzen. Neben der Restauration seines Bootes werfen auch die Verdächtigen viele Fragen in Goodmans Kopf auf: Hatte es die Frau des Opfers auf das reiche Erbe abgesehen? Oder handelte die ebenso anwesende Ex-Freundin aus Liebeskummer? Fürchtete ein Kollege das berufliche Aus und ein anderer den Verrat seines Drogen-Schmuggels? Auch Dwayne und J.P. müssen sich ihren Ängsten stellen. ZDFneo sendet die fünfte Staffel in vier Doppelfolgen immer freitags.