Spezial Schlaganfall verhindern: Symptome erkennen und ernst nehmen Die Zeit spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Behandlung eines Schlaganfalls. Viel zu häufig werden aber die Vorboten und ersten Anzeichen des Schlaganfalls nicht ernst genug genommen. Der lebensrettende Notruf wird daher oft viel zu spät getätigt. Bei Symptomen wie Lähmungen, Taubheitsgefühlen, Sprech- und Sehstörungen, Schwindel, plötzlich auftretenden starken Kopfschmerzen oder Gehstörungen sollte sofort medizinische Hilfe geholt werden, auch wenn die Beschwerden wieder nachlassen. Nicht selten kommt es nach solchen vorübergehenden Attacken, vom Neurologen TIA genannt, zu einem schweren Gehirninfarkt. Wird eine derartige TIA, eine vorrübergehende Gesichtslähmung oder Sprachstörung, die nur wenige Minuten dauern kann, aber behandelt, können ernste Folgen eines Schlaganfalls und bleibende Schäden verhindert werden. Wie man eine TIA erkennt und was dabei im Körper passiert, ist Thema im "Visite"- Schwerpunkt. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thema der Woche Nahrungsergänzungsmittel: Wann machen sie wirklich Sinn? Der Markt boomt: Jeder Vierte in Deutschland schluckt Magnesium, Vitamin C, Eisen oder Selen, Carotin, Kalzium oder Jod in Tabletten- oder Pulverform, um gesund zu bleiben, schlechte Ernährung auszugleichen oder fitter zu werden. Doch was braucht man wirklich, wann muss man zu den Pillen und Pulvern greifen und welche Substanzen sind sogar gefährlich, wenn man zu viel davon nimmt? Wie kann man erkennen, welche Nahrungsergänzungsmittel gut für einen selbst sind? "Visite" gibt Antworten auf diese Fragen. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite.