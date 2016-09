Der Musikprofessor Christian Lerch wird ermordet. Er hinterlässt eine fassungslose Witwe mit unerfülltem Kinderwunsch. Das Ehepaar stand kurz vor der Adoption eines Kindes. Erste Ermittlungen lenken den Verdacht auf Mord aus Eifersucht. Lerch schien eine Affäre mit der jungen Karola geführt zu haben, die er ausgerechnet aus der Kinderwunschklinik kannte, in der er und seine Frau erfolglos in Behandlung waren. Auch Karola wird ermordet. Lerchs Frau und Karolas Freund Alex werden intensiv befragt. Lange Zeit tappen die SOKOs im Dunkeln, bis Ina die Ermittlungen voranbringt: Die Spurensuche führt in die Kinderwunschklinik von Peter Koch. Dort decken sie fatale Zusammenhänge auf. 29 neue Folgen "SOKO Leipzig" werden freitags, 21:15 Uhr, ausgestrahlt.