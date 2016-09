ZDF-Morgenmagazin - Vor Sondergipfel in Bratislava - Wohin steuert die EU? Heute | ZDF | 05:30 - 09:00 Uhr | Morgenmagazin Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Vor Sondergipfel in Bratislava Wohin steuert die EU? Gast: Wolfgang Sobotka Innenminister Österreich Vor Berliner Abgeordnetenhauswahl Was bewegt die Wähler? Lehrermangel Bundesweit fehlen Tausende Lehrer Original-Titel: ZDF-Morgenmagazin Laufzeit: 210 Minuten Genre: Morgenmagazin, D 2016 Gäste: Gäste: Wolfgang Sobotka Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets