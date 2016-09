Eine harmonische Familienfeier in entspannter Atmosphäre im idyllischen Haus am See sollte es werden. Doch dann jagt bei Familie Schubert eine Krise die nächste. Bruno Ganz und Nicole Heesters spielen das Ehepaar, das eigentlich nur seinen 35. Hochzeitstag feiern möchte in Xaver Schwarzenbergers Fernsehfilm "Copacabana". Der Titel ist angelehnt an den berühmten Evergreen von Barry Manilow. Topbesetzt ist das Ende 2006 in Leipzig und Umgebung entstandene Generationenstück, das ein ebenso ereignisreiches wie folgenschweres Wochenende rund um ein Familienfest zum Inhalt hat. Bühnen- und Filmschauspielerin Nicole Heesters arbeitete mit Regisseur und Kameramann Schwarzenberger nach "Tonino und Toinette" und "Lamorte" zum dritten Mal zusammen.