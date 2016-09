Sie soll müde Männer munter machen, schmeckt vielen, findet sich in - fast - allen Küchen. Die Milch macht's! Aber sie bringt's nicht. Genauer: Sie bringt nichts mehr ein. Jedenfalls nicht für die Erzeuger, die Milchbauern. Sie stecken in einer wirtschaftlichen Krise. LexiTV zeigt in dieser Sendung, wie einzelne Bauern und Politiker darauf reagieren. Während sich die Kunden über die niedrigen Preise in den Supermärkten freuen, machen zahlreiche Höfe dicht. Was kann der Konsument tun, um die Situation der Erzeuger nicht zu verschlimmern? Dieser Frage geht LexiTV nach und zeigt die Wege von Industrie und Politik, die aus der Krise hinausführen sollen.