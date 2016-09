Was hübsch-hässlich aussieht, kann durchaus gut klingen. Das möchte das WDR-Doku-Format "Sounds like Heimat" beweisen. Moderator Marco Schreyl schickt dafür in jeder Stadt drei Musiker auf die Suche nach dem typischen Klang einer nordrhein-westfälischen Stadt. Zwei Tage hat jeder von ihnen Zeit, um die Stadt und ihre Bewohner auf seine Art und Weise kennenzulernen - um drei perfekt passende Songs zu komponieren. Statt in die typischen NRW-Metropolen führen auch die vier neuen Folgen in Städte, die sonst nur selten bewusst als Reiseziel ausgewählt werden. "Sounds like Heimat" taucht gemeinsam mit den Musikern in die Kulturszene ein, erkundet lokale Besonderheiten aber auch den Alltag der Einwohner. Die Künstler übernachten bei Couchsurfern, treten als Straßenmusiker auf und entdecken die ganz persönliche Heimat der Menschen. Wie ticken Stadt und Bewohner? Jeder der drei Musiker macht seine ganz eigenen Erfahrungen. Gleich in der ersten Folge der neuen Staffel geht es nach Mönchengladbach, die Stadt der zwei Hauptbahnhöfe. Claudio Esposito, ein Rapper aus Offenburg, Thomas Herder, Schlagerproduzent aus Essen, und Kati von Schwerin, eine Liedermacherin in Berlin, haben wir in die Vitusstadt geschickt, um den besten Song über Mönchengladbach zu schreiben. Claudio macht sich in der Vinyl Garage auf die Suche nach Schallplatten, Kati hat im Seniorenheim eine neue Freundin gefunden und Thomas nimmt auf der Trainerbank im Borussiapark Platz. In weiteren Folgen können sich die Zuschauer auf malerische Trips nach Leverkusen, Hagen und Herne freuen. Überall gilt die gleiche Regel: wenn der Song gerade fertig geschrieben ist, geht es auch schon ab auf die große Bühne. Marco Schreyl lädt die ganze Stadt zur Premiere der Songs beim "Sounds like Heimat"-Konzert ein. Die Bewohner entscheiden dann: welches Lied klingt am meisten nach ihrer Heimat?