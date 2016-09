Das afrikanische Rift Valley ist ein Ort der Superlative: Mehr als 6.000 Kilometer lang, reicht es vom Jordantal über das Rote Meer, das Hochland Äthiopiens und Ostafrika bis nach Mosambik. Die dreiteilige Dokumentation ist ein eindrucksvolles Porträt dieser weltberühmten Landschaft und seiner Bewohner. Afrikas Tal des Lebens, der große Graben, hat das heutige Bild der Erde nachhaltig geprägt. In Ostafrika teilt sich das Rift Valley in zwei Arme. Der östliche reicht vom Norden Kenias bis in den Süden Tansanias. Nirgendwo auf der Erde haben Vulkane, Feuer und Asche Schöneres geschaffen. Kilimandscharo und Ngorongoro-Krater, Nakuru- und Natron See, Mount Meru und Mount Kenya sind für Millionen Menschen der Inbegriff Afrikas. Serengeti und Massai Mara sind Heimat der "Big Five" - Elefant, Nashorn, Büffel, Leopard und Löwe und ein Naturwunder der Extraklasse. Das noch heute archaisch anmutende Gebiet ist Ursprung des Afrika-Mythos und legendäre Filmkulisse zugleich. Endlose Grasflächen, dornige Buschländer und malerische Flüsse. Ungezähmte Natur als Bühne für die dramatischen Schicksale von Millionen Tieren. Im ständigen Wechsel zwischen Regen- und Trockenzeit gibt es kein Ausruhen, keine Stabilität. Belauert von den großen Raubkatzen wie Löwen und Geparden, müssen die Bewohner dieser Region ständig in Bewegung sein, um in der Savanne zu überleben. Hier finden bis heute die größten Tierwanderungen der Erde statt. Ostafrika steht im Zentrum des ersten Teils der Dokumentation und war für Regisseur Harald Pokieser eine große Herausforderung. Kein Teil der Erde wurde von Naturfilmern öfter abgelichtet. Was also kann man den Zuschauern noch bieten? Hochstabilisierte Flugaufnahmen zeigen die Tierwelt und die grandiosen Landschaften des Großen Grabens in nie zuvor gesehener Qualität. Neueste Kameratechnik ermöglicht seltene Luftaufnahmen von jagenden Geparden in der Massai Mara in Kenia. Weiterer Höhepunkt der Dokumentation ist die große Wanderung der Gnus, Thomson Gazellen und Zebras - mehr als zwei Millionen Tiere ziehen durchs Grasland, immer dem Regen und Wasser nach und mitten durch das Rift Valley.