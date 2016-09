Mit Gunters Einlieferung ins Krankenhaus wegen Verdacht auf Herzinfarkt zeigt Vickys Plan Wirkung. Gunter überlegt ernsthaft, kürzer zu treten. Für Mielitzer der perfekte Zeitpunkt, sich mit Gunter bewusst gut zu stellen. Jetzt darf nur Sydney nicht zu schnell aus den USA zurückkommen. Weil Dennis den Tauchkurs verschwitzt, herrscht schlechte Stimmung zwischen Ben und Dennis, was Edda nicht entgeht. Sie akzeptiert zwar, dass Dennis nicht darüber reden will, aber Ben verplappert sich. Edda kann es nicht fassen: Ben ist Dennis' Vater? Und Dennis sagt ihr das nicht? Nachdem Tina sich bei Mathis entschuldigt hat, können die beiden normal miteinander umgehen - und Mathis findet plötzlich durchaus Gefallen an Tina. Die Stimmung zwischen Patrick und Vicky ist angespannt, weil Patrick sich weigert, ihr Thomas' Privatnummer zu geben. Als sich Vicky kurzerhand selbst am Rezeptionsrechner bedient, wird sie von Patrick erwischt. Zu Vickys Ärger schlägt sich Kim in dieser Situation auf Patricks Seite.