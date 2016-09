Endlich Nachwuchs bei den Humboldt-Pinguinen im Tierpark: Das lange Brüten hat sich also gelohnt. Sechs Jungtiere konnten die Pflegerinnen Jenny Ballentin und Christine Hein ausmachen. Sorgen bereitet ihnen allerdings das Nest von Pinguin-Pärchen Single und Jumper: Aufgrund des starken Regens in der vergangenen Nacht drohen deren zwei Babys auszukühlen. Schnell muss der Nachwuchs trockengelegt und das "Bett" aus Goldruten neubezogen werden. Kindersegen auch bei Wasserschwein Lucia: Mit den zwei Jungtieren von Nebenbuhlerin Elena bevölkern nun insgesamt fünf kleine Wasserschweinmädchen die Anlage des Erweiterungsgeländes im Zoo. Nur die Pampashasen mit ihrem Adoptionsdrang stören noch das Glück von Vater Felipe und seiner kleinen Patchwork-Familie. Mit Erziehungsstress haben die Mongoz-Makis im Tierpark in diesem Jahr nichts am Hut. Trotz Diät denkt Affe Benson nicht daran, sich fortzupflanzen. Dr. Paulys Plan ist also leider nicht aufgegangen. Für die Karakal-Kinder aus dem Tierpark hat Tierpflegerin Petra Schröder nach knapp drei Monaten nun endlich Namen gefunden. Gemeinsam mit seinen Schwestern Melua und Esmeralda traut sich Katerjunge Mazuri zudem das erste Mal raus auf die Außenanlage. Die Brillenbärenkinder sind da schon ein ganzes Stück mutiger: Nach dem ersten Streit um Fisch und Mais treiben sie sich in extrem hohen Bäumen mit gefährlich dünnen Ästen herum. Vater Juan, der im letzten Jahr verstarb, wäre sicher stolz auf seinen Kletternachwuchs. Ebenfalls in dieser Folge zu sehen: Die letzten Bilder von Elefanten-Mädchen KoRaya beim Wiegen. Drei Tage später ist sie, wie ihre Schwester Shaina Pali, an einer Herpesinfektion gestorben. Zurück bleibt die Elefantengang um Bulle Victor und fünf teilweise betagten Damen, zu denen der langjährige Reviertierpfleger Rüdiger Pankow jeweils eine eigene Geschichte erzählen kann. Außerdem: Babys bei den Rotbauchschildkröten und den Ellipsen-Wasserböcken und eine hochwissenschaftliche Speichelprobe bei den Orang-Utans im Zoo. - Endlich Nachwuchs bei den Humboldt-Pinguinen