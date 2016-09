David will Tina erneut seine Liebe gestehen und überrumpelt sie mit einem spontanen Kuss. Doch Tina macht ihm entschieden klar, dass sie keine gemeinsame Zukunft miteinander haben. Kurze Zeit später schlägt ihr Oskar eine mehrtägige Reise in die Berge vor. Er rechnet mit einer Absage, doch dann sagt Tina zu seiner Überraschung kurzfristig zu - Clara ist gerührt von Adrians einfühlsamen Worten. Alfons rät seiner Enkeltochter daher, Adrian ihre Gefühle zu offenbaren. Als sie einen Liebesbrief in dessen Wohnung deponieren will, kommen ihr jedoch Zweifel. Melli hat große gesundheitliche Probleme, die sie jedoch vor den anderen geheim halten will. Einzig Clara weiß darüber Bescheid und rät ihr, sich von Michael behandeln zu lassen. Schließlich springt Melli über ihren Schatten und gesteht Michael, dass sie manisch-depressiv ist. Friedrich ärgert es, dass sich Adrian als Anteilseigner gegen die Veranstaltung eines Oldtimer-Rennens sträubt. Werner bietet Friedrich scheinbar seine Unterstützung an, wenn der im Gegenzug für die Erweiterung des Golfplatzes stimmt.