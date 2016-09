Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith Heute | Pro7 | 20:15 - 23:00 Uhr | SciFi-Abenteuer HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Vom grausamen Darth Sidious zur bösen Seite der Macht verführt, vollendet sich im dritten Teil der "Star Wars"-Saga das Schicksal des jungen Jedi-Ritters Anakin Skywalker. Im Duell mit seinem ehemaligen Mentor und Ausbildner Obi-Wan Kenobi wird Anakin schwer verletzt. So entstellt ist er gezwungen, seinen verstümmelten Körper und seinen Hass hinter einer schwarzen Rüstung zu verbergen, die zu seinem Markenzeichen wird. Auch den Namen Anakin legt er zugunsten einer neuen Identität ab. Als Darth Vader verbreitet er fortan Angst und Schrecken in der Galaxis... Original-Titel: Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith Laufzeit: 165 Minuten Genre: SciFi-Abenteuer, USA 2005 Regie: George Lucas FSK: 12 Schauspieler: Anakin Skywalker / Darth Vader Hayden Christensen Obi-Wan Kenobi Ewan McGregor Padmé Amidala Natalie Portman Mace Windu Samuel L. Jackson Dooku Christopher Lee C-3PO Anthony Daniels