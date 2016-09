Disaster Zone - Vulkanausbruch in New York Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:10 Uhr | TV-Katastrophenfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Unter Manhattan brodelt Lava, nachdem illegale Bohrungen die empfindliche Erdkruste verletzt haben. Während die Gewässer an der Ostküste der USA sich immer mehr erhitzen, soll Tunnelarbeiter Matt mit seinem Team zu einem Himmelfahrtskommando aufbrechen: Das kontrollierte Ablassen von Gas und Lava im New Yorker Hafen soll die Stadt retten. Original-Titel: Disaster Zone: Volcano in New York Laufzeit: 115 Minuten Genre: TV-Katastrophenfilm, USA 2006 Regie: Robert Lee FSK: 16 Schauspieler: Matt McLaughlin Costas Mandylor Levering Michael Ironside Dr. Susan Foxley Alexandra Paul RJ Eric Breker Frank Ron Selmour Karen Pascale Hutton