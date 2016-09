Obwohl Rolf seine Birgit, ein attraktives Mannequin, schon lange liebt, wagt er es nicht, sie seinen Eltern vorzustellen. Die sind Bauern im Salzkammergut, und Rolf befürchtet nicht ganz zu unrecht, dass seine Eltern das schicke Stadtmädchen ablehnen. Rolf Simser und das lebenslustige Mannequin Birgit Landauer sind schon seit anderthalb Jahren ein Paar. Doch immer wieder findet er neue Ausreden, um sie nicht seinen Eltern, etwas altmodischen Bauersleuten, vorstellen zu müssen. Er hat schlicht Angst, dass sie das fesche Mädchen aus der Stadt rundweg ablehnen. Birgit hat sein Theater satt und macht sich quasi inkognito auf den Weg nach Thomaskirchen im Salzkammergut, um sich selbst ein Bild zu machen. Justament kommt sie auf dem Simser-Hof dazu, als die Magd Zenzi dem ewig nörgelnden Bauern kündigt. Birgit verdingt sich kurz entschlossen als neue Magd, was nicht nur auf dem Hof für viel Trubel sorgen wird. Denn auch anderen Städtern wird es in Thomaskirchen gefallen: Es sind die Freunde Dr. Rother, ein Jurist, und der berühmte Sänger Gus Backus, die eigentlich nur Rast an der Tankstelle von Ruppich machen wollten. Ihnen gefällt die Tankwartstochter Christine und eben auch Birgit, die mit einem Kartoffelwagen an ihrem Auto vorbeischrammt. So verabreden sich die Vier zum abendlichen Rendezvous in der "Goldenen Traube", dem einzigen Gasthaus des Ortes. Doch dummerweise hat dort die aufmüpfige Christine, die auch noch moderne, flotte Musik liebt, Hausverbot. So sitzen sie dann eben vor dem Gasthaus, wo Gus Backus seinen Schlager "Mein Schimmel wartet im Himmel" singt und die Jugend von Thomaskirchen dazu twisten kann. Das passt natürlich den älteren Herrschaften von Thomaskirchen gar nicht, und Gendarm Eckzahn muss es ausbaden. Nun kommt auch noch Rolf Simser ins Dorf, an seiner Seite die "alte Freundin" Doris Süß, mit der er die Reaktion seiner Eltern auf ein Stadtmädchen austesten will. Ein Verwirrspiel, das nicht größer sein könnte.