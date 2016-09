Der letzte Tempelritter Heute | RTL 2 | 20:15 - 22:00 Uhr | Actionabenteuer HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Inhalt Die Kreuzritter Behmen und Felson wollen nach ihren jahrelangen Eroberungszügen in die Heimat zurückkehren. Doch in Europa rafft der schwarze Tod tausende Menschen hin. Als Abtrünnige werden sie in einen Kerker geworfen. Sie treffen die junge Anna, die sich mit Zauberei beschäftigen soll und der man vorwirft, die Menschen krank zu machen. Original-Titel: Season of the Witch Laufzeit: 105 Minuten Genre: Actionabenteuer, USA 2011 Regie: Dominic Sena FSK: 12 Schauspieler: Behmen von Bleibruck Nicolas Cage Felson Ron Perlman Debelzaq Stephen Campbell Moore Hagamar Stephen Graham Eckhart Ulrich Thomsen Anna Claire Foy