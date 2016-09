Footloose, Blues Brothers und jede Menge Spaß: Das ist die dritte Show von 'Dance Dance Dance': 10 Stars tanzen in der neuen RTL-Show 'Dance Dance Dance' die größten Musikvideos und bekanntesten Filmszenen aller Zeiten möglichst originalgetreu nach. Nazan Eckes und Jan Köppen moderieren die Musikshow und wollen wissen: Wer wagt sich in Show 3 an welche Herausforderung?