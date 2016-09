Der Mann, der Liberty Valance erschoss Heute | 3sat | 16:35 - 18:35 Uhr | Western Infos

Jahrelang ließ sich Ransom Stoddard dafür feiern, dass er den Wildwestschützen Liberty Valance tötete. Danach begann für Stoddard ein beispielloser sozialer und beruflicher Aufstieg. Erst ein halbes Jahrhundert später gesteht er einem Reporter, was damals wirklich geschah. Original-Titel: The Man who Shot Liberty Valance Laufzeit: 120 Minuten Genre: Western, USA 1962 Regie: John Ford FSK: 12 Schauspieler: Tom Doniphon John Wayne Ransom Stoddard James Stewart Hallie Stoddard Vera Miles Liberty Valance Lee Marvin Dutton Peabody Edmond O'Brien Marshal Link Appleyard Andy Devine