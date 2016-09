Der Ölprinz Heute | 3sat | 13:25 - 14:55 Uhr | Westernabenteuer Infos

Die Navajo-Indianer stimmen nach sorgfältigen Verhandlungen zu, weiße Siedler in ihrer Nähe zu dulden. Winnetou und Old Surehand hoffen, dass ihre Völker endlich lernen, friedlich miteinander zu leben. Doch die üblen Machenschaften eines geldgierigen Ganoven, der behauptet, eine Ölquelle gefunden zu haben, gefährden das Projekt. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Westernabenteuer, YU, D 1965 Regie: Harald Philipp FSK: 6 Schauspieler: Old Surehand Stewart Granger Winnetou Pierre Brice Ölprinz Harald Leipnitz Lizzy Macha Méril Richard Forsythe Terence Hill Campbell Walter Barnes