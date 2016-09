Winnetou muss vermittelnd einschreiten, als die Schoschonen zu Unrecht beschuldigt werden, weiße Siedler angegriffen zu haben. Gemeinsam mit seinem Blutsbruder Old Surehand kommt er den "Geiern" auf die Spur, einer Gangstertruppe, die bereits ihren nächsten Coup plant, die sie wieder den Indianern in die Schuhe schieben will.